Прототип Nissan GT-R с огромными антикрыльями (Фото) Массивные крылья превратили японский суперкар Nissan GT-R в подобие тяжелой строительной техники.Размеры антикрыльев, установленных на Nissan GT-R Hillclimb, поистине поражают воображение. Полезная площадь "оперения" столь велика, что с легкостью смогла бы поднять в воздух небольшой самолет. Впрочем, на этом суперкаре они выполняют ровно противоположную функцию - обеспечивают дополнительную прижимную силу к дорожному покрытию.