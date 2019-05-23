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Lancia Stratos больше 20 лет простоял в морском контейнере
В Lancia решили подойти к созданию раллийного автомобиля немного нестандартно! Stratos стал первым автомобилем построенным специально для участия в ралли. Как правило, согласно требованиям регламента, в ралли могут участвовать только автомобили, которые выпускаются серийно. Здесь же все было наоборот, сначала они создали гоночного монстра, а потом выпустили гражданскую версию для дорог общего пользования. Сначала нужно было выпустить 500 автомобилей, потом требования смягчили до 400.
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