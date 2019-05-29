В Сети появились фото электрической версии Mini Cooper S E

Электрокар был сфотографирован без камуфляжа.
Серийный Mini Cooper S E был сфотографирован во время официальной фотосессии для рекламы новинки.
В целом электрокар имеет внешность схожую с концептом 2017 года и актуальным поколением хэтчбэка — в частности можно наблюдать закрытую радиаторную решетку желтого цвета, порт для зарядки, стильные легкосплавные колесные диски и новый задний бампер.
Что касается технической части, то под кузовом Mini Cooper скрывается начинка от BMW i3S. Электрокар оснащается электромотором на 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента и комплектом батарей, полного заряда которых хватит примерно на 275 километров.
Как сообщалось ранее, Чешская компания поделилась подробностями о концептуальной новинке, ориентированной на самое лютое бездорожье.