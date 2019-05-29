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В Сети появились фото электрической версии Mini Cooper S E

В Сети появились фото электрической версии Mini Cooper S E
12:46 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay

Полностью электрический Mini Cooper S E появится в продаже в конце 2019, начале 2020 годов.

Электрокар был сфотографирован без камуфляжа.

Серийный Mini Cooper S E был сфотографирован во время официальной фотосессии для рекламы новинки.

В целом электрокар имеет внешность схожую с концептом 2017 года и актуальным поколением хэтчбэка — в частности можно наблюдать закрытую радиаторную решетку желтого цвета, порт для зарядки, стильные легкосплавные колесные диски и новый задний бампер.

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Что касается технической части, то под кузовом Mini Cooper скрывается начинка от BMW i3S. Электрокар оснащается электромотором на 184 л.с. и 270 Нм крутящего момента и комплектом батарей, полного заряда которых хватит примерно на 275 километров.

Как сообщалось ранее, Чешская компания поделилась подробностями о концептуальной новинке, ориентированной на самое лютое бездорожье. 

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Автомобили, Авто, Серийный Mini Cooper S E, Mini Cooper S E.
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