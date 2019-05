Презентация Mercedes-Benz GLA состоится во Франкфурте этой осенью

Мировая премьера самого дешевого кроссовера Mercedes-Benz состоится на автосалоне во Франкфурте в середине сентября. По информации Motor1, интернет-дебют новинки может состояться за несколько дней до этого.

Mercedes-Benz GLA нового поколения построен на базе A-Class и получил такую же компоновку салона. Водителю будет доступна мультимедийная система MBUX, дебютировавшая на семействе A-Class четвертого поколения.

Бензиновые версии кроссовера получили 1.3-литровый турбомотор, разработанный совместно с Renault-Nissan.

На Renault Arkana мощность такого мотора составляет 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Также в моторную гамму войдет 2.0-литровый турбодвигатель.

Today's your last day to take advantage of May's Mercedes-Benz specials. Don't miss your chance to drive off in a 2019 GLA or any other new or pre-owned vehicles available. pic.twitter.com/dvocQ5rdUt

— (@EHicksImports) 31 мая 2019 г.