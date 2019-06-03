Эксперты назвали преимущества небольших кроссоверов

Компактные кроссоверы теснят по всему миру популярные некогда седаны и хэтчбеки.

Такие авто идеально подходят для города.

Журналисты назвали пять основных причин популярности компактных представителей сегмента SUV. Одним из главных достоинств небольших кроссоверов можно считать универсальность. Такие автомобили походят как для ежедневных поездок по городу, так и для вылазок на природу. Больший по сравнению с обычными седанами дорожный просвет позволяет свободно преодолевать сугробы, ямы и бордюры.

Следствием хорошего дорожного просвета является высокая посадка водителя, которая обеспечивает лучший обзор на дороге и субъективное ощущение защищенности. Водитель кроссовера сидит в буквальном смысле выше водителей других легковушек и психологически чувсвует себя увереннее, думая, что лучше защищен на случай аварии. На самом деле это не так, особенно если говорить о базовых комплектациях компактных кроссоверов.

За небольшие габариты этих представителей SUV-сегмента особенно ценят жители мегаполисов. Они более маневренны в плотном потоке, а парковочное место найти для них на порядок проще. И, наконец, еще одна немаловажная причина популярности компактных кроссоверов – это их цена. Они намного дешевле полноразмерных вседорожников и стоят сопоставимо с седанами и хетчбэками В и С сегментов. Поэтому выбирая между между седаном и кроссовером с примерно одинаковой стоимостью, покупатель зачастую отдает предпочтение последним.