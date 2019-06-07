В китайских автосалонах теперь можно купить новый пикап Maxus T70

В китайский автосалонах теперь можно приобрести новый среднеразмерный пикап Maxus T70.

В модельной линейке марки этот стильный грузовичок расположится на ступень выше другого пикапа - Maxus T60.

Новинка построена на оригинальной платформе по весьма классической "схеме": жесткая рама, задняя рессорная подвеска, подключаемая система 4WD c понижаемой передачей.

За работоспособность T70 отвечает 163-сильный двухлитровый турбодизель, сочетающийся либо с 6МКПП, либо с "автоматом" с таким же количеством ступеней.

Всего покупателям предложат две версии пикапа - со стандартной и "растянутой" колесной базой (3 155 мм и 3 470 мм соответственно).

Новинка оснащается подушками безопасности (от двух до шести), штатной мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, навигатором, камерой заднего вида, кожаным салоном и прочее.

За пикап Maxus T70 со стандартным кузовом в базовом исполнении придется выложить 119 800 юаней. Максимально оснащенную модель оценили в 204 800 юаней.