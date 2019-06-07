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В китайских автосалонах теперь можно купить новый пикап Maxus T70

В китайских автосалонах теперь можно купить новый пикап Maxus T70
16:05 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В китайский автосалонах теперь можно приобрести новый среднеразмерный пикап Maxus T70.

В модельной линейке марки этот стильный грузовичок расположится на ступень выше другого пикапа - Maxus T60.

Новинка построена на оригинальной платформе по весьма классической "схеме": жесткая рама, задняя рессорная подвеска, подключаемая система 4WD c понижаемой передачей.

За работоспособность T70 отвечает 163-сильный двухлитровый турбодизель, сочетающийся либо с 6МКПП, либо с "автоматом" с таким же количеством ступеней.

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Всего покупателям предложат две версии пикапа - со стандартной и "растянутой" колесной базой (3 155 мм и 3 470 мм соответственно).

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Новинка оснащается подушками безопасности (от двух до шести), штатной мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, навигатором, камерой заднего вида, кожаным салоном и прочее.

За пикап Maxus T70 со стандартным кузовом в базовом исполнении придется выложить 119 800 юаней. Максимально оснащенную модель оценили в 204 800 юаней.

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Хетчбэк, Фото авто, Maxus T70, Новый пикап, Бренд авто, Старт продаж, Китайский автосалон.
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