Mitsubishi Pajero 2020: стартовали продажи обновленной версии

6 июня стартовали продажи обновленного Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.

В результате рестайлинг флагманский внедорожник японской марки внешне практически не изменился.

Решетка радиатора модели получила получила хромированную отделку, соединяющуюся с фарами. Передняя часть автомобиля получила надпись "PAJERO", и получила защиту от царапин в нижней части.

Автомобиль имеет дорожный просвет в 235 мм, а его внедорожные характеристики подчеркиваются увеличенным до 36 градусов углом въезда. Pajero, по заверениям автопроизводителя, сможет преодолевать брод глубиной до 700 мм.

Интерьер также остался прежним и получил вставки из натурального дерева, а также панорамный люк в крыше. В число опций новинки вошли адаптивные фары Everbright, кожанная отделка сидений с перфорацией.

Mitsubishi Pajero 2020 модельного года оснащается 3,0-литровым V6 с технологией SOHC, отдача которого составляет 174 л.с. мощности и 255 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая АКПП INVECS-II.

Кроме того, новинке полагается система полного привода и механическая блокировка заднего дифференциала. Водителю доступны 3 режима полноприводной трансмиссии: 2H, 4H и 4HLc (на скорости ниже 100 км/ч).

Автомобиль уже появился у дилеров марки в Поднебесной. Стоимость обновленного Mitsubishi Pajero варьируется от 349 800 юаней до 399 800 юаней.