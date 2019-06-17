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Понедельник, 17.06.2019
Кладбище заброшенных автомобилей, которые в свое время были звездами дорог (Фото)
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Кладбище заброшенных автомобилей, которые в свое время были звездами дорог (Фото)

Эти суперкары были бы гордостью и радостью большинства людей, но они брошены и пылятся на одном из самых дорогих кладбищ автомобилей. От "Роллс-Ройсов", "Феррари" и "Бентли" до "Ламборгини" и дорогих седанов "Мерседес" и "Бюик", в этом гараже в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, есть это все, оставленное на произвол судьбы под толстым слоем пыли посреди жгучей пустыни.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Свалка, Заброшенные авто, Кладбище машин.
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