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Кладбище заброшенных автомобилей, которые в свое время были звездами дорог (Фото)
Эти суперкары были бы гордостью и радостью большинства людей, но они брошены и пылятся на одном из самых дорогих кладбищ автомобилей. От "Роллс-Ройсов", "Феррари" и "Бентли" до "Ламборгини" и дорогих седанов "Мерседес" и "Бюик", в этом гараже в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, есть это все, оставленное на произвол судьбы под толстым слоем пыли посреди жгучей пустыни.
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