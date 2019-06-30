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SSC North America запустила в производство суперкар Tuatara

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SSC North America запустила в производство суперкар Tuatara
15:27 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Спустя почти 10 лет после того, как мы впервые увидели Tuatara, авто наконец-то встал на конвейер.

Предварительная подготовка сборочной линии к производству Tuatara была запущена на заводе SSC в Ричленде, штат Вашингтон, еще несколько месяцев назад, и в четверг компания подтвердила, что первый экземпляр суперкара будет передан владельцу в третьем квартале 2019 года.

SSC выполняет большую часть производства на месте, включая сборку карбонового шасси и кузова из углеродного волокна. Аэродинамическая форма автомобиля, созданная знаменитым дизайнером Джейсоном Кастриотой, имеет коэффициент лобового сопротивления всего 0,279, что является одним из самых низких показателей среди всех мощных автомобилей, выпускаемых сегодня.

SSC заявила, что ей удалось добиться таких показателей благодаря комбинации активных и статических крыльев, а также боковых опор, предназначенных для управления воздушным потоком вокруг автомобиля и повышения прижимной силы, а также минимизации сопротивления при движении на максимальной скорости. Генеральный директор и основатель компании Джерод Шелби официально заявил, что Tuatara является единственным гиперкаром, способным разогнаться до 480 км/ч.

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Текущий рекорд скорости для серийного автомобиля - 445 км/ч, установленный Koenigsegg Agera RS в 2017 году, который SSC стремится побить.

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В салоне автомобиля есть настраиваемая приборная панель и информацией о времени переключения и использовании мощности. Большинство элементов управления осуществляется с помощью сенсорного дисплея, и хотя прототип Tuatara отказался от традиционных зеркал заднего вида в пользу системы на основе камеры, неясно, будет ли серийная модель оснащена камерами.

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Суперкар, Производство, Tuatara, SSC Tuatara, SSC North America.
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