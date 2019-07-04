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Renault Captur: компания презентовала новое поколение кроссовера

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Renault Captur: компания презентовала новое поколение кроссовера
22:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Авто после обновления будет значительно модернизирован и станет гибридным.

Renault выпуст второе поколение самого продаваемого кроссовера марки - Captur, который имеет такой же дизайн интерьера, как и Clio, и будет также предлагаться в качестве гибрида. Французский производитель утверждает, что продал больше актуального поколения Captur в прошлом году, чем когда он впервые был запущен в 2013 году. Чтобы продолжить этот успех, новый конкурент Seat Arona применяет эволюционный подход к внешнему дизайну, который Renault описывает как "более современный, более мускулистый и более выразительный, с большим количеством намеков на дизайн внедорожника". Светодиодная передняя оптика и задние фонари теперь также являются стандартными для всей линейки.

Новинка, которая дебютирует до конца текущего года, станет значительно больше своего предшественника, к его длине добавится 100 мм - с колесной базой на 33 мм длиннее - и ширина, которая выросла на 19 мм. В результате сиденья заднего ряда могут регулироваться на 16 см, а объем багажника составляет 536 литров, что на 81 литр больше, чем у предыдущего автомобиля.

Второе поколение Renault Captur установлен на той же платформе CMF-B, которая впервые использовалась для последней модели Clio. Говорят, что он весит "примерно столько же", сколько и старое поколение автомобиля, несмотря на увеличение размеров и комплектации, благодаря таким деталям, как алюминиевый капот и пластиковая задняя дверь.

Интерьер нового автомобиля, как и Clio, претерпел более существенную модернизацию, чем внешний вид. Renault утверждает, что предлагает "новое измерение качества и комфорта конкурирующих моделей из класса выше" с широким использованием высококачественных материалов и недавно разработанных сидений. Также имеется новая центральная консоль, на котором появилось дополнительное пространство для хранения и место для зарядки беспроводного телефона.

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Информационно-развлекательная система - самое большое обновление в салоне. Ее эран имеет диагональ в 9,3 дюйма - больше, чем у большого Kadjar. Также предлагается более широкий ассортимент стандартных вспомогательных комплектов безопасности. Renault также активно работает над индивидуальной настройкой: в общей сложности 90 комбинаций цветов кузова и 18 конфигураций интерьера.

На старте продаж обновленный Renault Captur будет предлагаться с тремя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и двумя дизелями, все новые для автомобиля. Базовый 1,0-литровый трехцилиндровый агрегат TCe развивает мощность в 99 л.с., а 1,3-литровый четырехцилиндровый двигатель развивает 128 л.с., а также 153 л.с. в модификации "155". 1,5-литровый дизель обеспечивает мощность в 94 л.с. и 113 л.с. В зависимости от двигателя предлагаются пяти- или шестиступенчатые механические и семиступенчатые автоматические коробки передач с двойным сцеплением.

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Captur получит подключаемую гибридную модификацию E-Tech в первом квартале 2020 года. Система, на которую Renault подала более 150 патентов, сочетает в себе 1,6-литровый бензиновый двигатель с аккумулятором 9,8 кВт/ч и двумя электрическими двигателями.

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