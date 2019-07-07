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Ателье Hennessey: невероятные возможности Corvette ZR1 на диностенде (Видео)

Ателье Hennessey: невероятные возможности Corvette ZR1 на диностенде (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Chevrolet Corvette поколения C7 в мощнейшем исполнении ZR1 является и без того очень быстрым автомобилем.

Тюнинге-ателье Hennessey из Техаса (США), создатель самого быстрого дорожного (можно передвигаться по дорогам общего пользования) автомобиля в мире Venom GT, максимальная скорость которого равна 434,52 км/ч, представил прощальную версию для спортивного купе Corvette нынешнего поколения.

Стандартная версия ZR1 поставляется с 6,2-литровым мотором V8 с наддувом, вырабатывающим 755 лошадиных сил мощности и 969 Нм крутящего момента. Этот автомобиль разгоняется до скорости в 100 км/ч за 2,9 секунды, а его максимальная скорость равна 341,18 км/ч.

Однако крупнейшая в Техасе тюнинговая компания не была удовлетворена этими цифрами, поэтому взяла на себя задачу представить значительно более высокопроизводительную версию этого автомобиля.

И надо сказать, что у ателье это получилось – после установки фирменной модификации HPE 1200, спортивное купе получило более 1000 лошадиных сил.

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Пакет производительности добавляет ряд обновлений к ZR1, включая совершенно другой нагнетатель – был выбран аналог производства концерна GM, который называется B.A.S, или Big-Ass Supercharger.

Также были установлены другие головки цилиндров, удлинительные коллекторы и средние трубы из нержавеющей стали и каталитические нейтрализаторы с высоким расходом.

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Полностью обновленная выхлопная система придает выхлопу спортивного автомобиля с наддувом просто невероятное звучание.

Как и ожидалось, Hennessey HPE 1200 не из дешевых – цена на этот пакет повышения производительности составляет 59 950 долларов. Сам Corvette ZR1 стоит минимум 123 000 долларов.

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Видео, Chevrolet, Испытания, Corvette ZR1, Chevrolet Corvette, Ателье Hennessey.
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