Машины для важных персон: авто, которые превратили в настоящие "танки"

1 Lexus LS 460L Улучшенная начинка. Автомобиль, который сочетает в себе качество, стиль, высокую производительность, а после существенной доработки еще и безопасность. Высокий класс бронирования, способный выдерживать отдельные взрывы и выстрелы из штурмовой винтовки, делают 460L одним из лучших выборов для поездок каждый день. Самое главное, что внешность авто, абсолютно не выдает бронирование.

2 BMW 750 Li Был полностью переработан. После существенной доработки, привычный многим водителям автомобиль BMW 750 превратился в настоящий танк. Установкой одной лишь брони, укрепления днища и замены стекла, компания-модернизатор ограничиваться не стала. В машине был заменен двигатель, на более мощный. Поменяли подвеску, руль, сцепление, а также многие другие важные мелочи. В машине также имеется бронирование двигателя.

3 Cadillac Escalade ESV Внутри невиданная роскошь. На модернизации этого автомобиля, конструкторы только не экономили. Кроме того, что сей Cadillac получил надежнейшую круговую броню, в нем был почти полностью переделан салон, как пассажирская часть, так и водительское место. В машине частично заменили начинку, в результате чего появился вот этот красавец! На дороге ESV творит настоящие чудеса.

4 Mercedes-Benz S-Guard Очень популярный автомобиль. Одна из самых популярных бронированных модификаций среди деловых людей. Автомобиль традиционно занимает нишу «ежедневного авто», для тех, кто может себе позволить нечто подобное и при этом хочет быть всегда защищен несколькими слоями брони. Свою популярность машина завоевала главным образом благодаря удачному сочетанию стилистических характеристик и характеристик бронирования.