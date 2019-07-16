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Машины для важных персон: авто, которые превратили в настоящие "танки"

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Машины для важных персон: авто, которые превратили в настоящие "танки"
21:37 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: pixabay.com

Нередко, за показной роскошью и стилем, скрывается еще кое-что очень важное. Речь идет, конечно же, о всевозможных средствах защиты, в частности о броне под кузовом.

  • 1

    Lexus LS 460L

    Улучшенная начинка.

    Автомобиль, который сочетает в себе качество, стиль, высокую производительность, а после существенной доработки еще и безопасность. Высокий класс бронирования, способный выдерживать отдельные взрывы и выстрелы из штурмовой винтовки, делают 460L одним из лучших выборов для поездок каждый день. Самое главное, что внешность авто, абсолютно не выдает бронирование.

  • 2

    BMW 750 Li

    Был полностью переработан.

    После существенной доработки, привычный многим водителям автомобиль BMW 750 превратился в настоящий танк. Установкой одной лишь брони, укрепления днища и замены стекла, компания-модернизатор ограничиваться не стала. В машине был заменен двигатель, на более мощный. Поменяли подвеску, руль, сцепление, а также многие другие важные мелочи. В машине также имеется бронирование двигателя.

  • 3

    Cadillac Escalade ESV

    Внутри невиданная роскошь.

    На модернизации этого автомобиля, конструкторы только не экономили. Кроме того, что сей Cadillac получил надежнейшую круговую броню, в нем был почти полностью переделан салон, как пассажирская часть, так и водительское место. В машине частично заменили начинку, в результате чего появился вот этот красавец! На дороге ESV творит настоящие чудеса.

  • 4

    Mercedes-Benz S-Guard

    Очень популярный автомобиль.

    Одна из самых популярных бронированных модификаций среди деловых людей. Автомобиль традиционно занимает нишу «ежедневного авто», для тех, кто может себе позволить нечто подобное и при этом хочет быть всегда защищен несколькими слоями брони. Свою популярность машина завоевала главным образом благодаря удачному сочетанию стилистических характеристик и характеристик бронирования.

  • 5

    Knight XV

    Настоящий зверь.

    Напоследок, действительно большой автомобиль, который можно назвать настоящей крепостью на колесах. Нет, это вовсе не полицейский броневик. На сегодняшний день машина считается одним из флагманов, на рынке бронированных авто. Настоящая жемчужина с отличными техническими качествами, внушительным брутальным стилем и бронированием, способным выдержать атаку любого ручного оружия.

Названы лучшие кроссоверы с дизельными двигателями

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Автомобиль, Защита, Авто, Бронированые авто.
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