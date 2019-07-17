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Улучшенный Fiat Ducato готовится к выходу на рынок

Улучшенный Fiat Ducato готовится к выходу на рынок
21:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Итальянский автопроизводитель готовит новую версию одной из лучших моделей сегмента - Fiat Ducato.

По мнению экспертов, модель имеет отличный потенциал. Поэтому итальянская компания планирует представить рестайлинговый Ducato.

Гамму моторов Ducato представят новые турбированные силовые агрегаты, отвечающие последним европейским стандартам. Кроме того, инженеры доработали электронное управление, водяной насос системы охлаждения и генератор.

За производительность базовой версии будут отвечать 120-, 140- и 160-сильные моторы. Возможно, чуть позже появится Fiat Ducato на электротяге.

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Ранее сообщалось, что британская марка Lotus выпустила впечатляющий электрокар Evija. Представленное в Лондоне купе Evija - первая модель после перехода компании под руководство концерна Geely.

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Авто, Выпуск, Fiat Ducato, Итальянский автопроизводитель.
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