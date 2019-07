Электромобиль с "дворецким": Bentley выпустила концепт-кар к столетнему юбилею

К своему столетнему юбилею Bentley представил концепт-кар EXP 100 GT, отражающий видение компанией развития скоростных комфортабельных автомобилей.

Хотя EXP 100 GT является делом будущего, характерная для Bentley приверженность утончённой роскоши заметна как внутри, так и снаружи. Углеродное волокно и алюминий несколько напоминают потрясающий автомобиль из мультсериала "Бэтмен"; фары превосходно гармонируют с передней решёткой.

Внутреннее убранство похоже на космический корабль, но сделано оно из природных материалов, включая медь и дерево возрастом 5 тысяч лет. По замыслу автопроизводителя, все составные части автомобиля должны наводить на мысли о стабильном будущем, полном роскоши. Модель даже обладает специально подобранным ароматом.

Если говорить о некоторых технических характеристиках, EXP 100 GT является электромобилем, способным проехать без подзарядки невероятное расстояние в 700 километров, причём время зарядки батареи до 80 процентов составляет около 15 минут. Не правда ли, производит впечатление?

Однако самой интересной особенностью Bentley EXP 100 GT является наличие "личного помощника", который следит, например, за зарядкой транспортного средства и регулировкой сидений. Кроме того, оценивая биометрическую информацию и условия окружающей среды, он наблюдает за настроением пассажиров, для которых предусмотрено несколько режимов: Enhance, Cocoon, Capture, Re-Live и Customize.

Check out the new Bentley EXP 100 GT. Thoughts? pic.twitter.com/6HkAakQR9u

