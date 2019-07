Электрокары Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию

В электрокарах Tesla будут показывать видео с YouTube и Netflix.

По его словам, для просмотра видео можно использовать большой монитор, который устанавливается в салоне электрокаров Tesla.

"Благодаря объемному звуку и удобным сидениям в автомобилях Tesla будет непередаваемое ощущение кинематографичности", - написал Маск.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

— e^ (@elonmusk) July 27, 2019