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Электрокары Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию

Электрокары Tesla в ближайшем будущем получат специальную функцию
17:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

На своей странице в Twitter об этом сообщил глава американской компании Илон Маск.

В электрокарах Tesla будут показывать видео с YouTube и Netflix.

По его словам, для просмотра видео можно использовать большой монитор, который устанавливается в салоне электрокаров Tesla.

"Благодаря объемному звуку и удобным сидениям в автомобилях Tesla будет непередаваемое ощущение кинематографичности", - написал Маск.

Ожидается, что новое приложение заработает в машинах Tesla уже в августе. Воспользоваться новой функцией можно будет, только когда автомобиль стоит. При этом Илон Маск заявил, что в будущем, когда регулирующие органы разрешат оснащать машины функцией полного самостоятельного вождения, просмотр видео будет доступен и во время движения электрокара.

Компания Tesla Motors во втором квартале нынешнего года потерпела крупные убытки - потери американского производителя электрокаров составили 408 миллионов долларов. Об этом сообщается в отчете фирмы. В документе говорится, что компания смогла сократить убытки - в первом квартале 2019 года они составили 702 миллиона долларов. Всего за три месяца Tesla Motors смогла продать 95 000 своих электрокаров, выручка составила 5,2 миллиарда долларов. За отчетный период американская компания произвела более 87 тысяч автомобилей. Ранее ее основатель Илон Маск пообещал, что Tesla вернется к прибыли в третьем квартале 2019 года.

Tesla Model Y: производство электрокара стартует осенью следующего года

Компания Tesla, ориентированная на производство электромобилей, основана в 2003 году. С 2008 года продает Tesla Roadster. В 2012 году компания представила седан Model S. Штаб-квартира производителя находится в городе Пало-Альто, Калифорния.

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Автомобиль, Авто, Электрокар, Tesla, Илон Маск.
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