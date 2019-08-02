Показан Alfa Romeo Carabo 1968 года (Фото) Учитывая, что многие из наиболее известных примеров такой конструкции вышли из европейских дизайн-ателье, неудивительно, что хотя бы один из таких автомобилей был выпущен под маркой Alfa Romeo. Впервые показанный в Париже в 1968 году, Alfa Romeo Carabo был создан в Bertone Марчелло Гандини (Alfa Romeo Carabo), итальянским автомобильным дизайнером. Автомобиль был назван Carabo (что в переводе с итальянского означает "жужелица"), потому что его переливчатый зелёный с оранжевым вид напоминал насекомое. Автомобиль одним из первых имел "ламбо-двери" (или "двери-ножницы"), а также скрытые фары, которые прятались в капот, когда были не нужны. "Карабо" был построен на шасси Alfa 33 Stradale, оборудован двигателем V8 мощностью 230 л.с., имел максимальную скорость 155 миль в час (249,45 км/ч).