Скачать
Пятница, 02.08.2019
Показан Alfa Romeo Carabo 1968 года (Фото)
1 / 11

Показан Alfa Romeo Carabo 1968 года (Фото)

Учитывая, что многие из наиболее известных примеров такой конструкции вышли из европейских дизайн-ателье, неудивительно, что хотя бы один из таких автомобилей был выпущен под маркой Alfa Romeo. Впервые показанный в Париже в 1968 году, Alfa Romeo Carabo был создан в Bertone Марчелло Гандини (Alfa Romeo Carabo), итальянским автомобильным дизайнером. Автомобиль был назван Carabo (что в переводе с итальянского означает "жужелица"), потому что его переливчатый зелёный с оранжевым вид напоминал насекомое. Автомобиль одним из первых имел "ламбо-двери" (или "двери-ножницы"), а также скрытые фары, которые прятались в капот, когда были не нужны. "Карабо" был построен на шасси Alfa 33 Stradale, оборудован двигателем V8 мощностью 230 л.с., имел максимальную скорость 155 миль в час (249,45 км/ч).
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Старые автомобили, Alfa Romeo Carabo, Автомобили с прошлого.
11:49 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь