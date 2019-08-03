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Lynk & Co представила "заряженный" седан, способный разгоняться до 100 км/ч

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Lynk & Co представила "заряженный" седан, способный разгоняться до 100 км/ч
20:47 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Суббренд китайского автогиганта Geely - компания Lynk & Ca - выпустила универсальную версию седана 03+.

Она способна разгоняться до 100 км/ч быстрее, чем, например, Maserati Levante.

В техническом плане модель 03+ повторяет ряд новинок от Volvo.

Так, под капотом седана разместился 2,0-литровый четырехцилиндровый турбоагрегат, отдача которого составляет 254 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента. Пару силовой установке составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия Aisin и система полного привода.

Дизайн "заряженной" версии седана от Lynk & Co отличается от стандартной модификации наличием карбонового аэродинамического обвеса, новыми 19-дюймовыми колесными дисками, оригинальным выхлопом и глянцево-черными вставками.

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Интерьер модели изобилует алькантарой - ей обшиты передние кресла, дверные карты, передняя панель и даже центральная консоль у рычага коробки передач.

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Особо выделяются в машине желтые ремни безопасности и такая же яркая строчка, придающие контраст и стиль интерьеру.

Напомним, стандартная модификация седана Lynk & Co 03 в Китае поставляется с 1,5-литровым 3-цилиндровым или 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированными агрегатами, отдача которых варьируется от 156 до 190 л.с.

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Авто, Седан, Geely, Lynk &amp; Co.
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