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Японская NEC провела испытания летающего автомобиля

Японская NEC провела испытания летающего автомобиля
06:15 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

NEC создает трехколесное летающее авто.

Один из крупнейших производителей электроники в понедельник показал прессе новинку — машину, сочетающую способность двигаться по автомобильным дорогам и летать по воздуху,как положено привычному для нас дрону. Концепт поднялся в воздух на 3 метра и провисел там около минуты, поддерживаемый четырьмя пропеллерами.

Как сообщает Associated Press, в целях безопасности два испытательных полета были проведены на огороженной площадке, напоминающей вольер, расположенной в предместьях Токио. О дорожных испытаниях машины в сообщении не говорится, хотя эта часть ничуть не менее важна.

Разработка NEC в данный момент представлена в беспилотном варианте, но очевидно, что это ее свойство легко поменять.

Аналогичными разработками занимаются несколько компаний по всему миру. В США такой проект есть у Uber, в Японии разработки по летающим автомобилям ведет стартап Cartivator. Его машина испытывалась в 2017 году, но ее тестовый полет окончился неудачей — устройство разбилось. Впрочем, генеральный директор Cartivator Томохиро Фукузава, который участвовал в демонстрации в понедельник, сказал, что их машины в последнее время летают лучше.

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По предположениям японского правительства, новый вид транспортной техники должен быть готов к коммерческой эксплуатации примерно к 2030 году. Традиционным «камнем преткновения» для инженеров является необходимость перевозить по земным дорогам оборудование, необходимое в полете, а затем поднимать в воздух то, что нужно на земле. В результате новинки техники регулярно оказываются похожими на утку, которая, как известно, умеет летать, плавать и ходить, но все это делает весьма посредственно.

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Автомобили, NEC, Летающий автомобиль.
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