Японская NEC провела испытания летающего автомобиля

Один из крупнейших производителей электроники в понедельник показал прессе новинку — машину, сочетающую способность двигаться по автомобильным дорогам и летать по воздуху,как положено привычному для нас дрону. Концепт поднялся в воздух на 3 метра и провисел там около минуты, поддерживаемый четырьмя пропеллерами.

Как сообщает Associated Press, в целях безопасности два испытательных полета были проведены на огороженной площадке, напоминающей вольер, расположенной в предместьях Токио. О дорожных испытаниях машины в сообщении не говорится, хотя эта часть ничуть не менее важна.

Разработка NEC в данный момент представлена в беспилотном варианте, но очевидно, что это ее свойство легко поменять.

Japanese electronics firm NEC has unveiled a flying car which hovered steadily for about a minute pic.twitter.com/UBDssMNS8J

