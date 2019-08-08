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Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе

Беспилотные грузовики уже начали доставлять грузы в Техасе
02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Беспилотный грузовик Kodiak приступил к коммерческой доставке грузов на дорогах общего пользования.

Беспилотный грузовик, разработанный американским стартапом Kodiak Robotics, начал самостоятельно доставлять коммерческие грузы на дорогах общего пользования в Техасе.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании.

Kodiak Robotics разработал и протестировал свой беспилотный грузовик всего за 16 месяцев.

Сейчас в парке компании восемь тягачей, которые в первое время будут перевозить грузы с оператором-человеком на пассажирском сидении.

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Какие именно грузы планирует перевозить компания, имена клиентов и стоимость перевозки не раскрываются.

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Все по теме:

Техас, Грузовик, Беспилотное авто, Kodiak Robotics.
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