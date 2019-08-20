3D-дисплей: Jaguar Land Rover добавил новую инновационную технологию

Британский автопроизводитель объединился с Кембриджским университетом для запуска новой системы безопасности и развлечений.

Разработанная совместно с Центром усовершенствованной фотоники и электроники (CAPE) Кембриджского университета, технология в первую очередь направлена на то, чтобы улучшить время реакции водителя, проецируя оповещения дополненной реальности в зону прямой видимости.

Инженеры британской марки утверждают, что использование 3D-дисплея может сократить время реакции, позволяя водителю более "естественно" реагировать на опасности и подсказки.

Эта технология может использоваться для предупреждения водителей о выходе из полосы движения и предстоящих препятствиях, а также вывода указаний спутниковой навигации и улучшения видимости в сложных условиях.

Технология слежения за головой и глазами позволит пользователям видеть 3D-эффекты без использования специальных очков, однако в настоящее время неясно, смогут ли водители и пассажиры, у которых есть проблемы с глазами, использовать эту технологию.

Помимо безопасности, в Jaguar Land Rover также утверждают, что дисплеи могут предлагать совершенно уникальные и персональные развлечения для пассажиров в "полностью автономном будущем". Фильмы, детали путешествия и местные достопримечательности - все это потенциальные области применения 3D.

Destination Zero, концепция, отстаиваемая JLR, - это утопическое видение более безопасного, здорового и экологически чистого автомобильного будущего - концепции, в которой эта 3D-технология занимает важное место.