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3D-дисплей: Jaguar Land Rover добавил новую инновационную технологию

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3D-дисплей: Jaguar Land Rover добавил новую инновационную технологию
12:32 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Британский автопроизводитель объединился с Кембриджским университетом для запуска новой системы безопасности и развлечений.

Разработанная совместно с Центром усовершенствованной фотоники и электроники (CAPE) Кембриджского университета, технология в первую очередь направлена на то, чтобы улучшить время реакции водителя, проецируя оповещения дополненной реальности в зону прямой видимости.

Инженеры британской марки утверждают, что использование 3D-дисплея может сократить время реакции, позволяя водителю более "естественно" реагировать на опасности и подсказки.

Эта технология может использоваться для предупреждения водителей о выходе из полосы движения и предстоящих препятствиях, а также вывода указаний спутниковой навигации и улучшения видимости в сложных условиях.

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Технология слежения за головой и глазами позволит пользователям видеть 3D-эффекты без использования специальных очков, однако в настоящее время неясно, смогут ли водители и пассажиры, у которых есть проблемы с глазами, использовать эту технологию.

Помимо безопасности, в Jaguar Land Rover также утверждают, что дисплеи могут предлагать совершенно уникальные и персональные развлечения для пассажиров в "полностью автономном будущем". Фильмы, детали путешествия и местные достопримечательности - все это потенциальные области применения 3D.

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Destination Zero, концепция, отстаиваемая JLR, - это утопическое видение более безопасного, здорового и экологически чистого автомобильного будущего - концепции, в которой эта 3D-технология занимает важное место.

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Авто, 3D-дисплей, 3D, Jaguar-Land Rover, CAPE.
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