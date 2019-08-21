В первый электрокар от Porshe встроят Apple Music

Porsche Taycan станет первой машиной со встроенной Apple Music.

20 августа немецкий автоконцерн Porsche сообщил о коллаборации с Apple, которая привела к интеграции приложения Apple Music в мультимедиа систему первого электроавтомобиля от Porsche.

Проект планируют запустить уже в сентябре.

Производитель уточняет, что же именно получат покупатели, приобретая новый Porsche Taycan: более 50 миллионов музыкальных треков, тысячи музыкальных подборок и доступ к радиостанции Beats 1.

Более того, в качестве приветственного подарка клиенты получат три года безлимитного трафика для медиасистемы автомобиля и полгода бесплатной подписки на Apple Music.

В машину встроили голосового помощника и звуковую систему Burmester последнего поколения со встроенной технологией Apple Digital Masters. Все эти необычные для автомобиля вещи призваны сделать путешествия на нем намного комфортабельнее.