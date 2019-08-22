Скачать
Четверг, 22.08.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо: что обсуждали
Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы
Эспаньол - Заря: составы команд на матч плей-офф Лиги Европы
Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении
Экс "Ангела" Victoria's Secret заметили в интересном положении

Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных гибридов

Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных гибридов
19:32 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua

Рейтинг самых популярных гибридных авто в Украине имеет некоторые неожиданности.

Кто-то считает гибриды тупиковой ветвью автомобильной эволюции, переходным этапом от автомобилей с ДВС до электрокаров. А для кого-то гибриды – возможность сэкономить на топливе и хоть немного более спокойно относиться к окружающей среде.

В чем плюсы гибрида?

Он трогается с места и стартует бесшумно. Он может часть пути проехать на электротяге. Он более дружелюбный к природе, чем авто с ДВС. И энергия торможения у гибридов не пропадает, а накапливается.

В чем минусы гибрида?

Он дороже обычного авто с ДВС. Риск поломки в двух моторах (электрического и внутреннего сгорания) – больше, чем у одного. А их обслуживание – дороже. Аккумуляторы гибрида стоят дороже обычных и их замена – недешевая. А еще у них заметно больше электроники и ее еще сложнее обслуживать.

Сегодня гибридные автомобили практически во всех классах. А сами гибриды делятся на две основные неравнозначные группы: обычные и те, которые могут подзаряжаться (Plug-in), так называемые плагины. Аккумуляторы первых, как правило, заряжаются энергией, вырабатываемой при движении и торможении, во вторых – то же самое плюс предусмотрена зарядка от розетки, и пробег на электротяге в них больше.

В компании Toyota гибридными автомобилями занимаются давно. Более того, здесь считают, что по-настоящему, время для чистых электрокаров еще не пришло. Поэтому надо сконцентрироваться на гибридах и до идеала оттачивать эту технологию. Не случайно, в Украине львиная доля гибридных авто – это Toyota и Lexus. Поэтому, ожидаемо, что на первом месте по продажам в Украине, с большим отрывом Toyota RAV4 Hybrid. Правильно даже будет сказать не с большим отрывом, а безумно большим от конкурентов. Этой модели за 7 месяцев нынешнего года было продано более 1200 шт.

На второй позиции – Toyota CH-R Hybrid, а на третьей – KIA Niro. В отличие от Toyota, эта модель не имеет в Украине аналогов с ДВС. Niro изначально задумывался и разрабатывался корейцами, как гибрид. Причем, гибрид со спортивным характером.

На четвертой позиции – Mitsubishi Outlander PHEV. Этот кроссовер служит в украинской полиции. Что в немалой степени повлияло на ее популярность. Ведь он дороже гибридных моделей премиального Lexus.

Пятый по популярности в Украине – Lexus NX. За ним – ожидаемо идет Toyota Camry, которая не так давно появилась у нас в стране. В гибридной версии она стала еще более привлекательной для любителей этой модели, поскольку обещает экономию топлива. Следующая – тоже Toyota, только бюджетной модели Corolla, а за ней – Lexus UX, Lexus RX, и замыкает ТОП-10 самых популярных в Украине гибридных авто – Porsche Cayenne.

Первый электрический премиум-минивэн от Mercedes-Benz: подробности

Как видим, в Украине 8 из 10 самых популярных гибридных моделей – это SUV. Чаще всего в таких авто электромотор подключает вторую ось, превращая кроссовер в 4х4. А 7 из 10 – Toyota и Lexus.

По сравнению с прошлым годом, продажи новых гибридов в Украине выросли вдвое. В немалой степени этот успех обеспечили новинки от Toyota – RAV4, Corolla, Camry. Но если посмотреть на реальные цифры в штуках, то за 7 месяцев нынешнего года у нас в стране было продано чуть более 2 тыс. авто с гибридным приводом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рейтинг, Авто, Машина, Гибрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
04 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Евросолидарность&quot; предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
"Евросолидарность" предлагает всех своих депутатов в комитеты ВР
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
Суд продлил арест экс-директора лагеря &quot;Виктория&quot;
Суд продлил арест экс-директора лагеря "Виктория"
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Украину потрясла премьера фильма о голливудском насильнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь