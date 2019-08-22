Что выбирают украинцы: рейтинг самых популярных гибридов

Рейтинг самых популярных гибридных авто в Украине имеет некоторые неожиданности.

Кто-то считает гибриды тупиковой ветвью автомобильной эволюции, переходным этапом от автомобилей с ДВС до электрокаров. А для кого-то гибриды – возможность сэкономить на топливе и хоть немного более спокойно относиться к окружающей среде.

В чем плюсы гибрида?

Он трогается с места и стартует бесшумно. Он может часть пути проехать на электротяге. Он более дружелюбный к природе, чем авто с ДВС. И энергия торможения у гибридов не пропадает, а накапливается.

В чем минусы гибрида?

Он дороже обычного авто с ДВС. Риск поломки в двух моторах (электрического и внутреннего сгорания) – больше, чем у одного. А их обслуживание – дороже. Аккумуляторы гибрида стоят дороже обычных и их замена – недешевая. А еще у них заметно больше электроники и ее еще сложнее обслуживать.

Сегодня гибридные автомобили практически во всех классах. А сами гибриды делятся на две основные неравнозначные группы: обычные и те, которые могут подзаряжаться (Plug-in), так называемые плагины. Аккумуляторы первых, как правило, заряжаются энергией, вырабатываемой при движении и торможении, во вторых – то же самое плюс предусмотрена зарядка от розетки, и пробег на электротяге в них больше.

В компании Toyota гибридными автомобилями занимаются давно. Более того, здесь считают, что по-настоящему, время для чистых электрокаров еще не пришло. Поэтому надо сконцентрироваться на гибридах и до идеала оттачивать эту технологию. Не случайно, в Украине львиная доля гибридных авто – это Toyota и Lexus. Поэтому, ожидаемо, что на первом месте по продажам в Украине, с большим отрывом Toyota RAV4 Hybrid. Правильно даже будет сказать не с большим отрывом, а безумно большим от конкурентов. Этой модели за 7 месяцев нынешнего года было продано более 1200 шт.

На второй позиции – Toyota CH-R Hybrid, а на третьей – KIA Niro. В отличие от Toyota, эта модель не имеет в Украине аналогов с ДВС. Niro изначально задумывался и разрабатывался корейцами, как гибрид. Причем, гибрид со спортивным характером.

На четвертой позиции – Mitsubishi Outlander PHEV. Этот кроссовер служит в украинской полиции. Что в немалой степени повлияло на ее популярность. Ведь он дороже гибридных моделей премиального Lexus.

Пятый по популярности в Украине – Lexus NX. За ним – ожидаемо идет Toyota Camry, которая не так давно появилась у нас в стране. В гибридной версии она стала еще более привлекательной для любителей этой модели, поскольку обещает экономию топлива. Следующая – тоже Toyota, только бюджетной модели Corolla, а за ней – Lexus UX, Lexus RX, и замыкает ТОП-10 самых популярных в Украине гибридных авто – Porsche Cayenne.

Как видим, в Украине 8 из 10 самых популярных гибридных моделей – это SUV. Чаще всего в таких авто электромотор подключает вторую ось, превращая кроссовер в 4х4. А 7 из 10 – Toyota и Lexus.

По сравнению с прошлым годом, продажи новых гибридов в Украине выросли вдвое. В немалой степени этот успех обеспечили новинки от Toyota – RAV4, Corolla, Camry. Но если посмотреть на реальные цифры в штуках, то за 7 месяцев нынешнего года у нас в стране было продано чуть более 2 тыс. авто с гибридным приводом.