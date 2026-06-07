"Полная деградация": Оля Полякова "распяла" себя в новом клипе и получила помидорами

Певица сняла клип в стиле религиозного перформанса

Известная украинская певица Оля Полякова, которая сменила имидж и спела матами, в очередной раз заставила говорить о себе. На этот раз не из-за откровенного образа или интервью ее мужа, а из-за кадров нового клипа, которые вызвали настоящую волну возмущения в соцсетях.

Артистка представила новую композицию в рамках своего одиозного музыкального проекта TheNogi. Песня посвящена жизни, которую, по замыслу авторов, не стоит ставить на паузу. Однако внимание публики привлек фрагмент клипа, где Полякова предстала в виде распятия Иисуса Христа.

В ролике артистка поет о том, что сейчас все "некогда", за что ее забрасывают помидорами. Кстати, в видео также присутствует ненормативная лексика.

В комментариях артистку буквально накрыло волной критики. Некоторые даже вспомнили известные западные звезды, которые в свое время строили карьеру на провокациях с религиозной символикой. Однако большинство комментаторов были менее дипломатическими.

"Полякова пробила дно, да унизить веру и святых это просто ужас …я не знаю какие слова подобрать";

"Боже, Господи мой… прости им, ибо не знают что делают они";

"Бог осмеян быть не может";

Богохульствуют обычно не агностики и даже не просто неверующие, а те в ком не нравится Иисус, а именно бесы. Мадонна, Бейонсе, Леди Гага, те кто служат несколько иной структуре продав душу, делают такие же перфомансы на сцене и еще обряды и ритуалы. Пипл хавает. Шутили над всеми религиями, но нет… им нетерпим только Христос";

"Эта Полякова всегда была посмешищем";

"А раньше она типа не дно была? У нее каждый клип и песня — дно";

"Когда нет внутренней цензуры, о культуре говорить не надо. Это полная деградация".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маша Ефросинина тонко потролила мужа Поляковой. Телеведущая использовала интересный аксессуар.