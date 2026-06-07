"Повна деградація": Оля Полякова "розп’яла" себе в новому кліпі й отримала помідорами

Співачка зняла кліп у стилі релігійного перформансу

Відома українська співачка Оля Полякова, яка змінила імідж і заспівала матами, вкотре змусила говорити про себе. Цього разу не через відвертий образ чи інтерв'ю її чоловіка, а через кадри нового кліпу, які викликали справжню хвилю обурення в соцмережах.

Артистка представила нову композицію в рамках свого одіозного музичного проєкту "TheNogi". Пісня присвячена життю, яке, за задумом авторів, не варто ставити на паузу. Однак увагу публіки привернув фрагмент кліпу, де Полякова постала у вигляді розп'яття Ісуса Христа.

У ролику артистка співає про те, що зараз все "не на часі", за що її закидують помідорами. До слова, у відео також присутня ненормативна лексика.

У коментарях артистку буквально накрило хвилею критики. Дехто навіть згадав відомих західних зірок, які свого часу будували кар'єру на провокаціях із релігійною символікою. Проте більшість коментаторів були менш дипломатичними.

"Полякова пробила дно , так принизити віру та святих це просто жах …я не знаю які слова підібрати";

"Боже, Господи мій… прости їм, бо не знають що чинять вони";

"Бог осміяний бути не може";

"Богохульствують зазвичай не агностики і навіть не просто невіруючі, а ті в кому не подобається Ісус, а саме бісам. Мадонна, Бейонсе, Леді Гага, ті хто служать трохи іншій структурі продавши душу, роблять такі ж перфоманси на сцені і ще обряди та ритуали. Піпл хаває. Але для мене це ще одне підтвердження істинності християнства, адже якби сатаністи жартували з усіх релігій, але ні… їм нетерпимий тільки Христос";

"Ця Полякова завжди була посміховиськом";

"А раніше вона типу не дно була? У неї кожен кліп та пісня — дно";

"Коли немає внутрішньої цензури, про культуру говорити зайве. Це повна деградація".

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