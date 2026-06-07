"Повна деградація": Оля Полякова "розп’яла" себе в новому кліпі й отримала помідорами
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Співачка зняла кліп у стилі релігійного перформансу
Відома українська співачка Оля Полякова, яка змінила імідж і заспівала матами, вкотре змусила говорити про себе. Цього разу не через відвертий образ чи інтерв'ю її чоловіка, а через кадри нового кліпу, які викликали справжню хвилю обурення в соцмережах.
Артистка представила нову композицію в рамках свого одіозного музичного проєкту "TheNogi". Пісня присвячена життю, яке, за задумом авторів, не варто ставити на паузу. Однак увагу публіки привернув фрагмент кліпу, де Полякова постала у вигляді розп'яття Ісуса Христа.
У ролику артистка співає про те, що зараз все "не на часі", за що її закидують помідорами. До слова, у відео також присутня ненормативна лексика.
У коментарях артистку буквально накрило хвилею критики. Дехто навіть згадав відомих західних зірок, які свого часу будували кар'єру на провокаціях із релігійною символікою. Проте більшість коментаторів були менш дипломатичними.
- "Полякова пробила дно , так принизити віру та святих це просто жах …я не знаю які слова підібрати";
- "Боже, Господи мій… прости їм, бо не знають що чинять вони";
- "Бог осміяний бути не може";
- "Богохульствують зазвичай не агностики і навіть не просто невіруючі, а ті в кому не подобається Ісус, а саме бісам. Мадонна, Бейонсе, Леді Гага, ті хто служать трохи іншій структурі продавши душу, роблять такі ж перфоманси на сцені і ще обряди та ритуали. Піпл хаває. Але для мене це ще одне підтвердження істинності християнства, адже якби сатаністи жартували з усіх релігій, але ні… їм нетерпимий тільки Христос";
- "Ця Полякова завжди була посміховиськом";
- "А раніше вона типу не дно була? У неї кожен кліп та пісня — дно";
- "Коли немає внутрішньої цензури, про культуру говорити зайве. Це повна деградація".
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