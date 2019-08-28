Улучшенный Volkswagen Passat GTE получил больший запас хода: фото

Теперь немецкая модель может проехать без подзарядки до 56 км исключительно на электротяге.

Модификация PlugIn Hybrid обновленного Volkswagen Passat поступила в продажу в Европе, предлагая не только больше технических функций, но и увеличенную емкость аккумуляторной батареи. АКБ нового Passat GTE теперь имеет на 31% больше емкости - 13 кВт/ч против 9,9 кВт в в актуальной версии модели.

Силовая установка осталась в большей степени без изменений и состоит из 1,4-литрового TSI с отдачей в 156 л.с., сочетающейся с электродвигателем на 113 л.с. Суммарная отдача агрегатов составляет 215 л.с., а крутящий момент равен 400 Нм. Пару мотору составляет специальная 6-иступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Passat GTE 2020 имеет три предустановленных режима вождения вместо пяти в старой версии: "EV" для использования исключительно электротяги, "GTE", который делает автомобиль более спортивным и динамичным, а также режим "гибрида". На больших расстояниях и на скорости более 140 км/ч электродвигатель действует как усилитель для бензинового мотора.

Ранее сообщалось о том, что Fiat намерен электрифицировать Panda следующего поколения. Компания уже объявила, что полностью электрическая версия модели 500 следующего поколения поступит в производство в Италии во втором квартале 2020 года.