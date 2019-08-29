Первый электрокар: Seat Tarraco стал серийным гибридом марки

Первая электрифицированная модель испанской марки получила подключаемую гибридную установку.

Новый Seat Tarraco дебютирует на Франкфуртском автосалоне в следующем месяце. Продажи новинки стартуют в первой половине 2020 года.

Гибридный Seat Tarraco оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем TSI мощностью 148 л.с., пару которому составляет электромотор с отдачей в 113 л.с., питание которому обеспечивает литий-ионная батарея 13 кВт. Суммарная производительность агрегата составляет 242 л.с. С нуля до сотни гибридный кроссовер способен разгоняется за 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 218 километров в час.

Экстерьер новинки отличается пересмотренной радиаторной решетной, иными бамперами, а также более широкими колесными аркам и 19 или 20-дюймовыми колесными дисками. Кроме того изменилась задняя часть модели.

Ранее сообщалось о том, что в США задумались о безопасности использования камер вместо боковых зеркал автомобиля. Национальное управление безопасности дорожного движения США проводит исследование изменения поведения водителей в ситуации, когда боковые зеркала и зеркало заднего вида в автомобилях заменены на камеры.