Macan Turbo: представлена обновленная новинка от Porsche

Силовая установка должна заменть 3,0-литровый V6 с турбонаддувом, ранее поставляемый в версии Macan S.

Несмотря на меньший объем, мощность возросла с 348 до 435 л.с. Это позволяет компактному Macan Turbo с пакетом Sport Chrono разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды и развивает максимальную скорость 270 км/ч.

Пару силовой установке составляет 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия PDK с двойным сцеплением, которая передает мощность навсе 4 колеса через фирменную систему полного привода Porsche Traction Management.

Новинке также доступна регулируемая пневматическая подвеска, а также система Porsche Torque Vectoring Plus и карбоново-керамические тормоза. В отличие от других Macan, модификация Turbo уже в базовом исполнении оснащается тормозами Porsche с покрытием из карбида вольфрама, которое, по словам представителей Porsche, уменьшает пыль на 90%, повышает отзывчивость и снижает износ.

Из внешних отличий новой версии модно отметить более агрессивную переднюю часть и сдержанное крыло сзади. Также новинка получила 20-дюймовые колесные диски и некоторые элементы стиля Sport Design на боковых юбках.

The latest offering in the ever-growing uber powerful SUVs is the new Porsche Macan Turbo.

The new flagship of the most popular Porsche model on sale is now powered by an "extensively reworked" 2.9L biturbo flat-six with 324kW/ 440hp and sprints to 100km/h in 4.3s with SCP pic.twitter.com/YpjKV3wH6y

— Motor Magnet (@Motor_Magnet) August 29, 2019