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Macan Turbo: представлена обновленная новинка от Porsche

Macan Turbo: представлена обновленная новинка от Porsche
20:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Пересмотренный Porsche Macan оснащается 2,9-литровым V6 с турбонаддувом, который нам уже знаком по моделям Panamera и Cayenne.

Силовая установка должна заменть 3,0-литровый V6 с турбонаддувом, ранее поставляемый в версии Macan S.

Несмотря на меньший объем, мощность возросла с 348 до 435 л.с. Это позволяет компактному Macan Turbo с пакетом Sport Chrono разгоняться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды и развивает максимальную скорость 270 км/ч.

Пару силовой установке составляет 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия PDK с двойным сцеплением, которая передает мощность навсе 4 колеса через фирменную систему полного привода Porsche Traction Management.

Новинке также доступна регулируемая пневматическая подвеска, а также система Porsche Torque Vectoring Plus и карбоново-керамические тормоза. В отличие от других Macan, модификация Turbo уже в базовом исполнении оснащается тормозами Porsche с покрытием из карбида вольфрама, которое, по словам представителей Porsche, уменьшает пыль на 90%, повышает отзывчивость и снижает износ.

Из внешних отличий новой версии модно отметить более агрессивную переднюю часть и сдержанное крыло сзади. Также новинка получила 20-дюймовые колесные диски и некоторые элементы стиля Sport Design на боковых юбках.

В салоне Macans Turbo установлены спортивные сиденья с кожаной обивкой, а отделка выполнена из алькантары. Новое спортивное рулевое колесо напоминает о Porsche 911.

Однако, как и у других Macan, на центральной консоли расположился 10,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема Bose с 14 динамиками также является стандартной.

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Цены на Porsche Macan Turbo 2020 года начинаются с отметки в 83 600 долларов. Ожидается, что продажи начнутся в конце этого года. Премьера новинки состоится уже в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche Macan, Porsche Macan Turbo.
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