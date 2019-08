В стиле Tesla: Hyundai хочет добавить тачскрин, как в электрокарах Маска

Первые фото интерьера нового SUV опубликовало издание "Autohome". Первое, что сразу бросается в глаза, - огромный вертикальный тачскрин мультимедиа в духе электрокаров Tesla.

Мультимедийный комплекс теперь отвечает не только за "развлечения", но за функции комфорта. Например, подогрев сидений или климат-контроль.

Также в салоне новой Creta красуются переработанная передняя панель, полностью виртуальная "приборка", усеченный снизу руль, а также расширенная центральная консоль с шайбой-селектром – отвечает за выбор режимов движения.

2020 Hyundai Creta Interior Pics Reveal.

Hyundai unveiled the second gen Creta earlier this year in China, where the model is sold as Hyundai ix25. Its launch in China around October this year & in 2020 it will come to India.

The spy pics released online by Auto Home Website pic.twitter.com/4b3Dlk30Dp

— AutoTube India (@AutoTubeIndia) August 29, 2019