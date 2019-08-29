В стиле Tesla: Hyundai хочет добавить тачскрин, как в электрокарах Маска

Компания Hyundai собирается предложить покупателям новое поколение своего бестселлера Hyundai Creta.

Первые фото интерьера нового SUV опубликовало издание "Autohome". Первое, что сразу бросается в глаза, - огромный вертикальный тачскрин мультимедиа в духе электрокаров Tesla.

Мультимедийный комплекс теперь отвечает не только за "развлечения", но за функции комфорта. Например, подогрев сидений или климат-контроль.

Также в салоне новой Creta красуются переработанная передняя панель, полностью виртуальная "приборка", усеченный снизу руль, а также расширенная центральная консоль с шайбой-селектром – отвечает за выбор режимов движения.

2020 Hyundai Creta Interior Pics Reveal.

Hyundai unveiled the second gen Creta earlier this year in China, where the model is sold as Hyundai ix25. Its launch in China around October this year & in 2020 it will come to India.

The spy pics released online by Auto Home Website pic.twitter.com/4b3Dlk30Dp — AutoTube India (@AutoTubeIndia) August 29, 2019

Внешность новинки повторяет экстерьер прототипа: подросшая каскадная решетка радиатора, многоярусная головная оптика и, конечно же, двухъярусные задние фонари, объединенные светодиодной полосой повторителя стоп-сигнала.

Кроме этого, после смены поколений кроссовер немного прибавил в габаритах. Так, длина и ширина ушли в "плюс" на 10 мм (4 300 и 1 790 мм соответственно), а колесная база выросла на 20 мм – до 2 610 мм.

В моторную гамму новинки входят полуторалитровый "атмосферник" мощностью 115 л.с. и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор. Первый работает в паре с "механикой" или вариатором, а для второго подготовили семиступенчатй робот.

В китайские автосалоны новинка попадет уже этой осенью.