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В стиле Tesla: Hyundai хочет добавить тачскрин, как в электрокарах Маска

В стиле Tesla: Hyundai хочет добавить тачскрин, как в электрокарах Маска
22:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Hyundai собирается предложить покупателям новое поколение своего бестселлера Hyundai Creta.

Первые фото интерьера нового SUV опубликовало издание "Autohome". Первое, что сразу бросается в глаза, - огромный вертикальный тачскрин мультимедиа в духе электрокаров Tesla.

Мультимедийный комплекс теперь отвечает не только за "развлечения", но за функции комфорта. Например, подогрев сидений или климат-контроль.

Также в салоне новой Creta красуются переработанная передняя панель, полностью виртуальная "приборка", усеченный снизу руль, а также расширенная центральная консоль с шайбой-селектром – отвечает за выбор режимов движения.

Внешность новинки повторяет экстерьер прототипа: подросшая каскадная решетка радиатора, многоярусная головная оптика и, конечно же, двухъярусные задние фонари, объединенные светодиодной полосой повторителя стоп-сигнала.

Кроме этого, после смены поколений кроссовер немного прибавил в габаритах. Так, длина и ширина ушли в "плюс" на 10 мм (4 300 и 1 790 мм соответственно), а колесная база выросла на 20 мм – до 2 610 мм.

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В моторную гамму новинки входят полуторалитровый "атмосферник" мощностью 115 л.с. и 1,4-литровый 140-сильный турбомотор. Первый работает в паре с "механикой" или вариатором, а для второго подготовили семиступенчатй робот. 

В китайские автосалоны новинка попадет уже этой осенью.

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Автомобиль, Интерьер, Hyundai, Салон, Авто, Тачскрин, Hyundai Creta.
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