Honda Freed получил универсальную кросс-версию (Фото)

Уже три года местным автомобилистам предлагают второе поколение модели, сейчас же производитель решился на плановое обновление.
От своего предшественника новинка отличается только новыми бамперами, измененной радиаторной решеткой, иными корпусами фар и крышкой капота. А вот интерьер авто изменения обошли стороной.
После рестайлинга Honda Freed сохранил прежнюю моторную гамму: полуторалитровый 131-сильный "атмосферник", работающий в паре с вариатором, а также гибридную силовую установку. Последняя базируется на том же полуторалитровом моторе меньшей мощности (110 л.с.), сочетающимся с 30-сильным электродвижком и семиступенчатым "роботом". Привод может быть как передним, так и полным.
Уже в "базе" обновленный компактвэн может рассчитывать на электронный комплекс безопасности Honda Sensing. В его состав теперь входит функция автоторможения при движении задним ходом, чтобы водитель случайно не наехал на незамеченное препятствие.
Кроме этого, линейка Honda Freed стала богаче на внедорожную модификацию Crosstar. Авто в таком исполнении получает пластиковые накладки на бамперах и порогах, переработанную радиаторную решетку, серебристые корпуса наружных зеркал и рейлинги на крыше. В салоне авто, который может иметь три или два ряда кресел, теперь красуются сиденья с комбинированной обивкой.
В продаже обновленный Freed появится в середине октября. За актуальный компактвэн в базовой версии на домашнем рынке придется заплатить 17 700 долларов.