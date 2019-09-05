Lexus RX350 показал новые версии кроссоверов (Фото)

Японская компания официально раскрыла информацию о новинках.
Новый среднеразмерный кроссовер Lexus RX350 обойдется покупателям в 44,15 тыс. долларов, а удлиненная модификация оценена в 47,3 тыс. долларов. Версия F Sport получила ценник 47,95 тыс. долларов, а F Sport с пакетом Performance – 50,35 тыс. долларов.
В салоне имеется 8-дюймовый монитор информационно-развлекательного комплекса, но опционально диагональ может быть увеличена до 12,3.
Также отметим, что кроссоверы имеют модернизированную подвеску, улучшенное рулевое управление и шумоизоляция. Кроме того была изменена силовая установка версии RX450, которая оснащена 3,5-литровым V6 и электромотором, мощностью 308 л.с.
Напомним, что чешский автопроизводитель анонсировал дебют новой версии модели, получившей название Monte Carlo.