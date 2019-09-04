Стало известно, что Mercedes-Benz представит новый электрокар

Автосалон IAA 2019 во Франкфурте будет проходить с 12 по 22 сентября.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz на следующей неделе представит новый электрокар.

“История EQ продолжается. Посмотрите на новую версию електрокара на автосалоне IAA 2019 во Франкфурте”, - сообщает Mercedes-Benz.

Как сообщает, возможно, на выставке дебютирует концептуальный седан, на сегодня известный под именем EQS, хотя официального подтверждения пока нет.

Напоминаем, что корейская марка Kia готовится вывести на европейский рынок гибридные версии XCeed и Ceed Sportswagon (SW) в начале следующего года. Соответствующую информацию сообщает пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, только что выпустив Triber, Renault уже начал работу над своим следующим бюджетным продуктом - новым компактным внедорожником под кодовым названием HBC.