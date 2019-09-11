Skoda представила первый в истории марки Superb iV (Фото)

Суммарная мощность гибридного блока составляет 215 л.с., а крутящий момент — 400 Нм.

На своем стенде во Франкфурте чешская компания представила суббренд Skoda iV с двумя первыми моделями — плагин-гибридным универсалом Superb iV Combi и городским электромобилем Citigo iV.

Новый универсал Superb iV — это первая гибридная модель бренда, использующая силовую установку представленного ранее Volkswagwn Passat GTE, которая сочетает в себе 114-сильный электромотор и 1,4-литровый бензиновый агрегат TSI.

Аккумуляторная батарея 13 кВт позволяет Superb iV проехать исключительно на электротяге до 55 километров.

К 2025 году Skoda обещает установить 7 тысяч зарядных станций на своих объектах на общую сумму 35 млн евро.

Напомним, что компания Audi показала обновленной семейство A5 с немного доработанной внешностью и пересмотренным набором оборудования. Внешне обновленные лифтбек, купе и кабриолет можно отличить по немного иной радиаторной решетке, перерисованным бамперам, новым боковым юбкам, диффузору с трапециевидными насадками на выхлопные патрубки и вентиляционной прорези над решеткой, как у Audi Sport quattro образца 1984 года.