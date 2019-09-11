Франкфуртский автосалон 2019: Mercedes-Benz представил электрический концепт-кар EQS

Автопроизводитель уже приступил к тестированию новинки, однако на международном автосалоне модель предстала в качестве концепта.

Mercedes-Benz EQS построен на абсолютно новой модульной платформе, разработанной специально для электрокаров, которая в ближайшее время ляжет в основу еще пяти электромобилей бренда.

Универсальность "тележки" достигнута благодаря комбинации используемых материалов, таких как сталь, алюминий и углеродное волокно.

По аналогии с моделями EQC и EQV, концепт EQS получил стеклянную радиаторную решетку Panamericana, которая удачно сочетается с плавными линиями кузова. Задняя оптика выполнена из элементов в виде фирменной трехлучевой звезды.

Футуристический интерьер подчеркивает огромный центральный дисплей, стеклянная панель приборов и прямоугольное рулевое колесо. Несомненно, серийная версия автомобиля получит более реалистичный дизайн.

Сборку EQS планируется наладить на заводе Mercedes-Benz в Штутгарте. Серийная версия будет доступна с индексами от 350 до 600.

По предварительной информации, новинка обзаведется силовыми установками от кроссовера EQC, в том числе парой электромоторов суммарной мощностью более 400 л.с.