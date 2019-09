Франкфуртский автосалон 2019: Mercedes-Benz представил электрический концепт-кар EQS

Mercedes-Benz EQS построен на абсолютно новой модульной платформе, разработанной специально для электрокаров, которая в ближайшее время ляжет в основу еще пяти электромобилей бренда.

Универсальность "тележки" достигнута благодаря комбинации используемых материалов, таких как сталь, алюминий и углеродное волокно.

По аналогии с моделями EQC и EQV, концепт EQS получил стеклянную радиаторную решетку Panamericana, которая удачно сочетается с плавными линиями кузова. Задняя оптика выполнена из элементов в виде фирменной трехлучевой звезды.

