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Kamiq Monte Carlo: Skoda презентовала новый кроссовер (Фото)

Kamiq Monte Carlo: Skoda презентовала новый кроссовер (Фото)
12:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Специальная версия городского кроссовер дебютировала на международной выставке во Франкфурте.

Чешская компания привезла на международный Франкфуртский салон несколько новинок, в числе готовых был представлен кроссовер Skoda Kamiq в исполнении Monte Carlo.

От стандартной версии модели новинка отличилась светодиодными фарами, и рядом элементов кузова, которые были исполнены в чёрном цвете: глянцевая рамка вокруг радиаторной решётки, корпуса боковых зеркал, боковые пороги, рейлинги и другое.

Кроме того, на двери багажника надписи "SKODA" и "KAMIQ" выполнены в черном цвете.

Также обновленная версия получила 17-дюймовые колесные диски, панорамный люк, светодиодные задние фонари, черный задний диффузор, тонированные задние стекла и специальную эмблему.

Салон Kamiq Monte Carlo отличился от стандартного исполнения спортивными креслами с регулировкой по высоте и встроенными подголовниками с особым дизайном обивки в чёрном цвете с контрастной красной строчкой.

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В целом интерьер выглядит стильным, в том числе благодаря перфорированной коже на руле, кожаной отделке рычага ручного тормоза и селектора трансмиссии и накладкам на педалях.

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Все по теме:

Автомобиль, Skoda, Авто, Кроссовер, Kamiq Monte Carlo, Франкфуртский салон.
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