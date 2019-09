Kamiq Monte Carlo: Skoda презентовала новый кроссовер (Фото)

Чешская компания привезла на международный Франкфуртский салон несколько новинок, в числе готовых был представлен кроссовер Skoda Kamiq в исполнении Monte Carlo.

От стандартной версии модели новинка отличилась светодиодными фарами, и рядом элементов кузова, которые были исполнены в чёрном цвете: глянцевая рамка вокруг радиаторной решётки, корпуса боковых зеркал, боковые пороги, рейлинги и другое.

Кроме того, на двери багажника надписи "SKODA" и "KAMIQ" выполнены в черном цвете.

Также обновленная версия получила 17-дюймовые колесные диски, панорамный люк, светодиодные задние фонари, черный задний диффузор, тонированные задние стекла и специальную эмблему.

