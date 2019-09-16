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Vision Mercedes Simplex новий прототип роскоши (Фото))

Vision Mercedes Simplex новий прототип роскоши (Фото))
10:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Спереди автомобиль окрашен в белый цвет, а задняя часть выполнена в черном оттенке.

Vision Mercedes Simplex, как говорится в релизе к новому авто, символизирует изменение оригинальной роскоши марки.

Его внешний вид напоминает дебютные модели бренда, однако здесь к тому же применены современные элементы – 2-местный кузов из углеволокна, полупрозрачные колеса, цифровой экран на месте привычной решетки радиатора, вставленный в рамку, которая покрыта розовым золотом.

Интерьер машины выполнен в лазурно-голубом цвете. Там присутствуют элементы ручной работы и цифровая панель, отражающая функционирование автомобиля в реальном времени.

Mercedes-Benz G500 Manufactur официально представлен во Франкфурте (Фото)

Напомним, что Японский автопроизводитель обновил модель Prius. Автомобиль уже в базовом исполнении может похвастаться 7-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Amazon Alexa, а также комплексом систем безопасности Toyota Safety Connect. К сожалению, Android Auto по-прежнему не поддерживается.

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Автомобиль, Авто, Vision Mercedes Simplex, 2-местный кузов.
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