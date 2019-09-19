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Безопасная езда: какую музыку не стоит слушать за рулем

Безопасная езда: какую музыку не стоит слушать за рулем
01:08 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Ученые назвали песни, которые опасно слушать за рулем.

Не так давно эксперты из Южно-китайского технологического университета опубликовали результаты своего масштабного исследования. В течение года они пытались выяснить, какие треки представляют наибольшую опасность при вождении. А если быть точнее, то целью было выявить композиции и жанры, которые негативным образом влияют на стиль управления автомобилем, делая его более агрессивным.

Для того, чтобы это определить, ученые на известной платформе Spotify отобрали 96 наиболее популярных песен в самых разных жанрах — от спокойной поп-музыки до агрессивного рока. При этом выбирались не просто самые известные композиции. В расчет брался также темп самой песни, наиболее ярко выраженные музыкальные инструменты, вокал и так далее.

В ходе исследования добровольцам предлагали проехать трассу в специальном автомобильном симуляторе под музыку. Выяснилось, что мелодии с ритмом в более, чем 120 ударов в минуту, оказывают негативное влияние на стиль вождения, приводя к более высокой скорости движения и более опасным маневрам. В среднем при проигрывании спокойных треков водители меняли полосу движения около 70 раз за время поездки. Однако, когда участники слушали музыку с более высоким ритмом, эта цифра увеличивалась до 140 раз смен полос движения за поездку. На основании полученных данных ученые составили топ песен, которые опасно и безопасно слушать за рулем.

Песни, представляющие наибольшую опасность:

  • American Idiot – Green Day
  • Party in the USA – Miley Cyrus
  • Mr Brightside – The Killers
  • Don’t Let Me Down – The Chainsmokers
  • Born to run – Bruce Springsteen

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Песни, прослушивание которых безопасно за рулем:

  • Stairway to Heaven – Led Zeppelin
  • Under the Bridge – Red Hot Chili Peppers
  • God’s Plan – Drake
  • Africa – Toto
  • Location – Khalid

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Стоит заметить, что "анитлидер" первого списка American Idiot за авторством Green Day имеет ритм в 189 ударов в минуту. Более того, подобные треки заставляли участников эксперимента ехать в среднем на 8-10 километров в час быстрее. Самой безопасной же песней была признана Stairway to Heaven от Led Zeppelin. При этом ученые также отмечают, что полная тишина во время движения раздражала многих водителей, поэтому полностью выключать музыку за рулем не стоит. 

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Музыка, Водители, Вождение, Безопасная езда.
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