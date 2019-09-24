Дизайнеры Dacia подготовили две спецверсии Duster и Sandero

Тираж лимитированной серии составит 500 экземпляров.

Румынская компания Dacia выпустила кроссовер Duster в лимитированной серии Black Collector. Всего планируется собрать 500 экземпляров, причем все они предназначены для продажи во Франции. Дилеры уже принимают заказы.

Черный цвет "Дастеру" к лицу. Особая серия Duster Black Collector основана на топовой комплектации Prestige с медиасистемой, навигацией, камерой заднего вида, климат-контролем и системой мониторинга давления в шинах.

Кроссоверы отличаются черной окраской кузова с оригинальной графикой. Название версии появилось на порогах и ковриках, а список оснащения пополнился аудиосистемой Focal.

Версия Black Collector доступна только для кроссоверов Duster, оснащенных бензиновым 1,33-литровым мотором мощностью 130 лошадиных сил. Агрегат сочетается исключительно с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Напомним, что небольшая израильская компания под названием UVeye создала интелектуальную систему для инспекции машин, которая должна помочь устранить неприятные ситуации на стойке возврата арендованного автомобиля.