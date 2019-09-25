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Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol (Фото)

Смотрите фото (3)
Компания Nissan представила обновленный внедорожник Patrol (Фото)
08:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Японский автопроизводитель считает внедорожник Patrol символом своего наследия, созданным специально для работы в самых сложных дорожных условиях на планете, без ущерба для комфорта.

Новый внедорожник Nissan Patrol может похвастаться новым дизайном и технологиями.

Nissan Patrol 2020 модельного года должен поступить в продажу в этом месяце на Ближнем Востоке, с новыми внешними доработками, более высоким уровнем интерьера, а также с улучшенными технологиями, сохраняя при этом свои жесткие внедорожные возможности.

В то же время, задние фонари имеют такую же форму бумеранга, подключены через большую хромированную табличку с названием и имеют последовательные указатели поворота -впервые использующиеся на автомобилях Nissan.

"Patrol является одной из наших самых давних и самых заветных моделей с долгим и гордым наследием. Новый Nissan Patrol представляет собой вершину роскоши и высочайших возможностей и будет продолжать предоставлять подлинные впечатления своим постоянным клиентам на Ближнем Востоке и во всем мире", -заявил Джони Пайва, региональный вице-президент по регионам Африки, Ближнего Востока и Индии в Nissan.

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С точки зрения стиля, дизайнеры Nissan наградили Patrol фирменной V-образной решеткой радиатора в сочетании с новыми светодиодными фарами в форме бумеранга, которые в сочетании призваны подчеркнуть прочный и угловатый дизайн внедорожника. 

Напомним, что судя по снимкам, которые публикует зарубежный портал Carscoops, после смены поколений передняя часть кузова KIA Sorento будет оформлена в духе нового Seltos с растянутой фирменной решеткой радиатора и зауженной головной оптикой на светодиодах.

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Автомобиль, Nissan, Авто, Nissan Patrol, Джони Пайва, Patrol.
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