Toyota показала новую версию Corolla TREK

Компания Toyota презентовала особую модификацию версию Corolla Touring Sports Estate, которая была разработана при участии компании TREK и получила одноименную приставку.

Новинка японской марки была разработала совместно с компанией TREK.

Новинка получила 17-дюймовые колеса, пластиковые накладки черного цвета, а также иную решетку радиатора, пересмотренные ПТФ и светодиодную оптику.

Также Toyota Corolla TREK имеет увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет и исключительно передний привод. Салон новинки получил двухцветную отделку, пересмотренную "приборку" и 8-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса.

Под капотом модели установлен 1,8- и 2,0-литровая гибридная установка мощностью 120 или 178 л.с., пару которой составляет "робот". В список оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, система обнаружения велосипедистов, а также автоматическая задняя дверь с электроприводом.

Стоимость Toyota Corolla TREK начинается с отметки в 29 тысяч фунтов стерлингов.