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Электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже (Фото)

Электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже (Фото)
09:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Представители марки заверяют, что технических данных хэтча достаточно, чтобы пользоваться транспортным средством каждый день.

На китайском рынке начались продажи электрического хэтчбека.

Французская компания запустила продажи своего электрокара Renault City K-ZE, экстерьер которого имеет общие черты с бюджетным Kwid, доступного в Индии. Новинка приводится в движение электромотором мощностью 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, который питается от батареи емкостью 26,8 кВт/ч.

Так, запас хода модели составляет 250-270 километров по циклу NEDC , а максимальная скорость Renault City K-ZE составляет 105 километров в час.

В список опций новинки входит две подушки безопасности и антиблокировочная система. Цена Renault City K-ZE составляет 8,7 тысяч долларов с учётом государственных субсидий.

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Напомни, что отдел аддитивного производства Jaguar Land Rover разработал новый тип защитных перчаток, способных защитить работников от костно-мышечных травм. В ближайшее время 3D-перчатки выдадут всем сотрудникам концерна, работающим на сборочных линиях, сообщила пресс-служба JLR.

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Индия, Автомобиль, Авто, Французская компания, Kwid, Renault City K-ZE, NEDC.
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