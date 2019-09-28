Электромобиль Renault City K-ZE появился в продаже (Фото)

Представители марки заверяют, что технических данных хэтча достаточно, чтобы пользоваться транспортным средством каждый день.

На китайском рынке начались продажи электрического хэтчбека.

Французская компания запустила продажи своего электрокара Renault City K-ZE, экстерьер которого имеет общие черты с бюджетным Kwid, доступного в Индии. Новинка приводится в движение электромотором мощностью 45 л.с. и 125 Нм крутящего момента, который питается от батареи емкостью 26,8 кВт/ч.

Так, запас хода модели составляет 250-270 километров по циклу NEDC , а максимальная скорость Renault City K-ZE составляет 105 километров в час.

В список опций новинки входит две подушки безопасности и антиблокировочная система. Цена Renault City K-ZE составляет 8,7 тысяч долларов с учётом государственных субсидий.

Напомни, что отдел аддитивного производства Jaguar Land Rover разработал новый тип защитных перчаток, способных защитить работников от костно-мышечных травм. В ближайшее время 3D-перчатки выдадут всем сотрудникам концерна, работающим на сборочных линиях, сообщила пресс-служба JLR.