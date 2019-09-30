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В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)

В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
21:05 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Boris Bond построен на базе трактора К-700, но в нем используется элементы от других моделей.

В Кропивницком на выставке АгроЕкспо-2019 компания TDS Pomichna представила новый трактор Boris Bond. Это самый мощный украинский трактор "всех времен".

Даже внешне Boris Bond выглядит впечатляюще. Когда на него смотришь, сразу становится понятно, что это супермощный трактор. Это мнение подтверждает двигатель, которым Boris Bond оснащается.

Речь идет про 16,0 л мотор Volvo мощностью 580 лошадиных сил. В паре с двигателем работает 16-ступенчатая гидромеханическая коробка передач или 12-ступенчатый шведский "автомат". 

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Кабина трактора современная и достаточно комфортная. Панель управления и руль напоминает автомобильную панель и руль. Есть подстаканники, кондиционер, люк, а также сиденье пассажира. Обзор из кабины хороший, что оценят трактористы.

В линейку его двигателей входят несколько агрегатов разной мощности. Сейчас эта новинка проходит государственную сертификацию.

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Автомобили, Авто, Трактор, Мощный украинский трактор, Boris Bond.
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