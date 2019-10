Самые дорогие за всю свою историю: Aston Martin представила новые авто

В рамках специального мероприятия в Род-Айленде Aston Martin показал два самых дорогих автомобиля за всю свою историю: современная реплика раритетного спорткара DB4 Zagato и 770-сильный суперкар DBS GT Zagato. Автомобили доступны к продаже исключительно в паре, а их стоимость составляет 6 млн фунтов стерлингов.

Оба автомобиля стали составляющими юбилейной коллекции DBZ Centenary, посвященной 100-летию итальянского тюнинг-ателье Zagato, которое впервые в салоне серийного автомобиля DBS GT Zagato использовало элементы из карбона и металла, напечатанные на 3D-принтере. Стоит отметить, что эмблемы нового суперкара сделаны из золота в 18 карат.

В основу Aston Martin DBS GT Zagato легла модель DBS Superleggera. За его производительность отвечает доработанный 5,2L Twin-Turbo, мощность которого форсировали с 725 до 770 л.с. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатой "автомат" ZF.

First impressions count.

Aston Martin DB4 GT Zagato took to the track at Silverstone for the first time as automotive journalists got behind the wheel of the latest masterpiece from Aston Martin Works.

My Home Town Of Newport Pagnell pic.twitter.com/oFZuzizdyr

— Stewart Bailey (@Stewpot) October 3, 2019