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Самые дорогие за всю свою историю: Aston Martin представила новые авто

Самые дорогие за всю свою историю: Aston Martin представила новые авто
11:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Британский автопроизводитель представил современную интерпретацию легендарного спортивного автомобиля DB4 Zagato и высокопроизводительный суперкар DBS GT Zagato.

В рамках специального мероприятия в Род-Айленде Aston Martin показал два самых дорогих автомобиля за всю свою историю: современная реплика раритетного спорткара DB4 Zagato и 770-сильный суперкар DBS GT Zagato. Автомобили доступны к продаже исключительно в паре, а их стоимость составляет 6 млн фунтов стерлингов.

Оба автомобиля стали составляющими юбилейной коллекции DBZ Centenary, посвященной 100-летию итальянского тюнинг-ателье Zagato, которое впервые в салоне серийного автомобиля DBS GT Zagato использовало элементы из карбона и металла, напечатанные на 3D-принтере. Стоит отметить, что эмблемы нового суперкара сделаны из золота в 18 карат.

В основу Aston Martin DBS GT Zagato легла модель DBS Superleggera. За его производительность отвечает доработанный 5,2L Twin-Turbo, мощность которого форсировали с 725 до 770 л.с. В качестве трансмиссии используется 8-ступенчатой "автомат" ZF.

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Что касается современного DB4 Zagato, то его полностью алюминиевый кузов обработан вручную, а салон отличается спортивными кожаными сиденьями с каркасом из карбона. Под капотом спорткара установлен рядный шестицилиндровый 4,7-литровый мотор — разработка польского инженера Тадека Марека, который создал себе имя благодаря созданию двигателей для классических "Астонов".

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Автомобиль, Авто, Aston Martin, DB4 Zagato, DBS GT Zagato.
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