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Lincoln Continental: спецверсия седана с "суицидальными" дверями (Фото)

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Lincoln Continental: спецверсия седана с "суицидальными" дверями (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автопроизводитель уже объявил о старте приема заказов на новое поколение седана Lincoln Continental с легендарной отличительной особенностью.

Из-за широкого спроса Lincoln возвращает двери с задним расположением петель на свою модель Continental 2020 года. На этот шаг автопроизводитель пошел из-за высокого спроса на автомобили 2019 модельного года - за 48 часов было раскуплено 80 экземпляров модели.

Спецверсия Coach Door Edition сделана на базе топового исполнения Black Label, оснащенного 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом и полным приводом.

Специалисты Lincoln просто установили двери, распахивающиеся в стороны, и внесли некоторые другие изменения в салоне.

В то время как обычная версия Black Label с 400-сильным двигателем и полным приводом стоит чуть менее 77 тыс. долларов США без дополнительных опций Coach Door Edition продается за внушительную сумму в 115 470 долларов.

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Клиенты могут выбрать цвета кузова Infinite Black, Pristine White Metallic или Chroma Crystal Blue, а также пакет Monochromatic. Для интерьера предлагаются темы Alpine/Chalet или Jet Black/Thoroughbred, но последняя не может сочетаться с синим цветом кузова.

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"Суицидальные" двери, несомненно, являются изюминкой специального издания, но здесь также следует обратить внимание на изменения в салоне. Центральная консоль в роскошного седана включает в себя стол для задних пассажиров, два держателя для планшета или ноутбука и беспроводную зарядку. Те, кто сидит сзади, могут также использовать один из двух портов USB и розетку на 110 В, а четырехдюймовый дисплей обеспечивает им доступ к настройкам климат-контроля.

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Авто, Седан, Lincoln, Фото, Lincoln Continental, Coach Door Edition.
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