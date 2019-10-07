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Subaru Impreza делает успехи на американском рынке (Фото)

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Subaru Impreza делает успехи на американском рынке (Фото)
09:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внешние перемены в заокеанской Импрезе в точности следуют за японской, и только оранжевые отражатели в уголках фар выдают "американца".

Седан и хэтчбек Subaru Impreza пятого поколения, появившиеся в 2016-м, прошли рестайлинг у себя на родине в августе нынешнего года. А теперь американское крыло раскрыло подробности об Импрезе для рынка США. Там нашлось несколько любопытных деталей. Так, американская модель сохранила важное отличие от Импрез в Японии или европе: начальная версия Standard комплектуется в США пятиступенчатой "механикой", и лишь за доплату в $1300 - вариатором.

Все версии Импрезы в США приводятся в движение оппозитником 2.0 с отдачей 154 л.с. и 196 Н•м. Полный привод тоже безальтернативен. Среди приобретений этого года - новые колесные диски и новый колер Ocean Blue Pearl.

Все комплектации седана, начиная со второй, оснащены вариатором по умолчанию. У хэтчбека картина похожая, только помимо Стандарта выбор между "механикой" и бесступенчатой коробкой предоставляется в средней комплектации Sport, а остальные (Premium и Limited) - вариаторные без вариантов. Экономная базовая версия с "механикой" отличается еще и отсутствием комплекса помощников водителя EyeSight (удержание в полосе, автоматическое торможение и другие). На всех Импрезах с вариатором EyeSight ставится по умолчанию.

На 2020 модельный год произошло несколько корректировок в списке стандартного оборудования разных комплектаций. К примеру, у седана Sport "в базу" вошли система имитации семи передач в вариаторе с подрулевыми лепестками и селектор режимов движения SI-Drive, а покупатели Импрез в исполнении Limited порадуются появившимся "Си-драйву", мониторингу слепых зон зеркал и поперечного трафика сзади.

Новый медиацентр Starlink обладает экраном на 6,5 дюйма в базовых и средних комплектациях, а в версиях Sport и Limited экран вырастает до восьми дюймов. В максимальном варианте центра есть навигация с голосовым управлением, обновление по воздуху, интерфейс NFC, хот-спот Wi-Fi, радио SiriusXM и HD Radio, сервисы SiriusXM Travel Link и SiriusXM Traffic.

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Еще более интересной новацией стало внедрение системы напоминания о задних сиденьях Rear Seat Reminder, помогающей при выходе из машины не забыть на втором ряду ребенка, сумку, питомца. Напоминалка эта появляется уже в начальной комплектации Импрезы, если та оборудована вариатором. Исполнениям с механической коробкой передач в этом отношении снова не повезло. Импрезы в США после обновления подорожали на $100. Базовый седан с "механикой" стоит $18 695, не считая доставки, а начальный хэтчбек с такой же трансмиссией - $19 195.

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