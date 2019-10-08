Встречайте спортивную версию Toyota Crown: подробности о новинке (Фото)

В прошлом году Toyota выпустила 15-е поколение представительского седана Toyota Crown, а теперь сделала его специальную спортивную версию.

Называется эта новинка Toyota Crown Sport Style. Crown Sport Style получил черные фары и фонари, черные декоративные элементы, специальные 18-дюймовые алюминиевые колеса (они во время движения меньше шумят, чем стандартные колеса). Есть несколько вариантов цвета кузова.

Салон выполнен в черном цвете. На креслах мы заметили красную строчку. Вообще, в салоне есть много красных акцентов, которые элегантно сочетаются с черным основным цветом. В стандартной комплектации кресла обиты тканью и искусственной кожей. За дополнительную оплату можно выбрать версию с креслами из натуральной кожи.

У этой спецверсии расширенный комплект активных систем безопасности. Есть, например, система мониторинга "мертвых" зон.

Toyota Crown в версии Sport Style презентовали в Японии pic.twitter.com/HPZtC5Mz9d — (@dimychman) 7 октября 2019 г.

В линейку двигателей входят два агрегата. Первый – 2,0 л бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 241 л.с. и 350 Нм крутящего момента, работающий вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (привод – задний). Второй – гибридный 2,5 л мотор общей мощностью 220 л.с. (привод – задний или полный).

Toyota Crown Sport Style продается только в Японии. В других странах ее, к сожалению, купить нельзя. Цена – около 47 475 долларов.