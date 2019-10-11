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Italdesign представил современное ТС для инвалидов

Italdesign представил современное ТС для инвалидов
13:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Приложение позволит взаимодействовать с устройством, другими пользователями инвалидных колясок, другими видами транспорта, а также другими транспортными приложениями (через API).

Компания Italdesign представила WheeM-i, первый сервис совместного использования поездок для инвалидов-колясочников. 

WheeM-i является совместным проектом Italdesign и компании Etisalat, который будет представлен на Неделе технологий GITEX в Дубае – будет проходить с 6 по 10 октября. 

WheeM-i - это некий эквивалент полуавтономного электрического транспортного средства с колесным управлением, которое облегчает передвижение по городам людей, которые вынуждены передвигаться в инвалидных колясках. 

Пользователи смогут забронировать коляску WheeM-i через специализированное приложение для смартфона, добраться до заранее выбранного места, а затем сесть на забронированное ТС.

В конце поездки, машину нужно будет поставить в ближайшем месте хранения таких ТС – такие места будут показаны на карте.

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WheeM-i получил интегрированные системы, которые помогают пользователям избегать столкновений с фиксированными или мобильными препятствиями. Транспортное средство также разработано, чтобы помочь пассажирам легко преодолеть "архитектурные барьеры".

Посетители выставки GITEX смогут увидеть живые демонстрации нового WheeM-i – будет показан весь процесс использования, от бронирования ТС через специальное приложение, выбора маршрута, до моделирования самого использования, с возможностью прокатиться на WheeM-i.

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Автомобили, Техника, Авто, Italdesign, ТС для инвалидов.
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