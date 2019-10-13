Выглядит великолепно: Alfa Romeo представила концепт нового гиперкара

Появление этого автомобиля ожидается не раньше 2023 года.

Гиперкар Alfa Romeo, скорее всего, никогда не увидит свет, но все же если такой автомобиль когда-нибудь появится на рынке и будет выглядеть так же хорошо, как эта его концептуальная версия, он мог бы стать очень и очень грозным конкурентом в своем классе.

Дизайнер Оскар Йоханссон является создателем гиперкара Alfa Romeo – свой концепт он назвал Stradale. Надо признать, что машина выглядит абсолютно великолепно и будет украшением модельного ряда итальянского автопроизводителя.

Автомобиль имеет очень низкий профиль. Спереди находятся пара огромных воздухозаборников, которые направляют воздух через днище автомобиля, который потом выходит из заднего диффузора, создавая необходимый уровень прижимной силы и устраняя при этом необходимость в фиксированном заднем антикрыле. Машина смотрится еще лучше благодаря заострёнными носу.

Кузов плавно тянется назад от передней части, над объемными передними колесными арками, и устремляется вдоль боковых сторон, где есть небольшие двери с ручками, расположенными на одном уровне.

Кабина пилота низкая, узкая и покрыта черным тонированным стеклом. Завершает замечательный экстерьер простая задняя часть с тонкими горизонтальными задними фонарями, третьим светодиодным стоп-сигналом, расположенным вертикально, а также большом диффузором.

Вероятность появления гиперкара Alfa Romeo в продаже невероятно мала, мы знаем, что итальянский автопроизводитель вовсю работает над преемником легендарной модели 8C. Автомобиль будет оснащен карбоновым шасси с монококом, двигателем с двойным турбонаддувом, расположенным между осями, вспомогательным электромотором, установленным спереди. Общая мощность гибридного мотора составит более 700 л.с.