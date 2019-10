Выглядит великолепно: Alfa Romeo представила концепт нового гиперкара

Гиперкар Alfa Romeo, скорее всего, никогда не увидит свет, но все же если такой автомобиль когда-нибудь появится на рынке и будет выглядеть так же хорошо, как эта его концептуальная версия, он мог бы стать очень и очень грозным конкурентом в своем классе.

Дизайнер Оскар Йоханссон является создателем гиперкара Alfa Romeo – свой концепт он назвал Stradale. Надо признать, что машина выглядит абсолютно великолепно и будет украшением модельного ряда итальянского автопроизводителя.

Автомобиль имеет очень низкий профиль. Спереди находятся пара огромных воздухозаборников, которые направляют воздух через днище автомобиля, который потом выходит из заднего диффузора, создавая необходимый уровень прижимной силы и устраняя при этом необходимость в фиксированном заднем антикрыле. Машина смотрится еще лучше благодаря заострёнными носу.

Кузов плавно тянется назад от передней части, над объемными передними колесными арками, и устремляется вдоль боковых сторон, где есть небольшие двери с ручками, расположенными на одном уровне.

#alfaromeo what would #hypercar from #alfa look like? This render might give an idea #alfaromeogiulia #Stradale pic.twitter.com/jBUsusVO8F

— 24wheel_news (@24wheel_news) October 12, 2019