Скачать
Вторник, 15.10.2019
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Тепло подано уже в семи областях Украины и в Киеве
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Отбор на Евро-2020: расписание матчей 15 октября
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Lumma Design "переодела" BMW X7 (Фото)

Lumma Design "переодела" BMW X7 (Фото)
11:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Ателье Lumma Design представило новый тюнингованный BMW X7.

Lumma Design, немецкое тюнинг ателье, выпустившее множество модификаций и обвесов для внедорожников, а также кроссоверов со всего мира.

Последний проект тюнеров ориентирован на самое большое на сегодняшний день авто баварского бренда - BMW X7. От универсальной семиместной машины тюнингованая новинка отличается агрессивным стилем внедорожника Lumma Design X7 в стиле гоночных суперкаров из игры Need For Speed.

Внедорожник стал в разы большие, в том числе благодаря более крупным передним сплиттерам, а также здесь добавили вентиляционные отверстия, задний спойлер на крыше и различные дополнительные аэродинамические элементы.

Помимо этого, Lumma Design X7 укомплектована 23-дюймовыми алюминиевыми колесами. Новый выхлоп также обладает четырьмя 100-миллиметровыми трубами из нержавеющей стали, обеспечивающими прекрасный звук от 680-сильного силового агрегата.

"Четырехдверное купе" с движком от M5: 8 серия BMW пополнилась еще одним автомобилем

Салон также не остался без изменений, причем специалисты способны адаптироваться к потребностям и пожеланиям клиента. В отделке интерьера используются необычные материалы, а в оснащении применены передовые технологии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Тюнинг, Lumma Design, BMW X7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 14 октября (Видео)
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь