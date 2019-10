Lumma Design "переодела" BMW X7 (Фото)

Lumma Design, немецкое тюнинг ателье, выпустившее множество модификаций и обвесов для внедорожников, а также кроссоверов со всего мира.

Последний проект тюнеров ориентирован на самое большое на сегодняшний день авто баварского бренда - BMW X7. От универсальной семиместной машины тюнингованая новинка отличается агрессивным стилем внедорожника Lumma Design X7 в стиле гоночных суперкаров из игры Need For Speed.

Внедорожник стал в разы большие, в том числе благодаря более крупным передним сплиттерам, а также здесь добавили вентиляционные отверстия, задний спойлер на крыше и различные дополнительные аэродинамические элементы.

@BMWGroup X7 to get the widebody treatment courtesy of Lumma Design pic.twitter.com/JSylmY23ef

— Khehla Mabunda'Omuhle (@RHAPOPO) October 12, 2019