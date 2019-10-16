Хэтчбек нового поколения: появились снимки Toyota Yaris

Новый Yaris является первым автомобилем Toyota, использующим платформу TNGA.

На новой платформе TNGA компания в будущем планирует строить свои компактные модели для рынков разных стран.

Благодаря использованию новой архитектуры новинка имеет легкий, но очень жесткий корпус и низкий центр тяжести.

Платформа обеспечивает как превосходную устойчивость в управлении, так и высококачественную езду за счет снижения веса транспортного средства.

Дизайн новинки разработан в стиле "B-Dash!", производитель стремился создать внешний образ, который обладает достаточной мощностью, чтобы автомобиль выглядел так, будто готов к взлету в любой момент.

Новый Toyota Yaris предложат в 12 цветах, включая недавно разработанные Ice Pink Metallic и Coral Crystal Shine. Также доступно шесть двухцветных решений в сочетании с черным или белым цветом крыши.

Интерьер создает просторную и комфортную атмосферу, которая позволяет водителю сосредоточиться на вождении. Тонкое поперечное сечение панели приборов создает широкое впечатление, которое в сочетании с небольшим диаметром рулевого колеса делает кабину более просторной и спортивной.

Yaris предлагается с четырьмя различными силовыми агрегатами: под капотом модели может находиться новый 1,5-литровый рядный трехцилиндровый двигатель Dynamic Force Engine, работающий в паре с вариатором и Direct Shift-CVT, 1,5-литровый двигатель Dynamic Force в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и модифицированный 1,0-литровый двигатель с компактным и легким вариатором. Кроме того, автопроизводитель анонсировал выход гибридной модификации Yaris с 1,5-литровым мотором Dynamic Force и гибридной системой нового поколения.

Новый Yaris впервые предлагается с системой E-Four (электрическая система полного привода). Toyota в числе первых приняла ряд расширенных функций, которые не поддаются общей иерархии в зависимости от размера автомобиля, таких как Advanced Park, усовершенствованная система автоматической парковки Toyota, новейший Toyota Safety Sense и Display Audio с возможностью подключения смартфона.