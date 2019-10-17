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Дрон, живущий в багажнике: Ford запатентовал оригинальную аварийную систему

Дрон, живущий в багажнике: Ford запатентовал оригинальную аварийную систему
03:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Ford получил патент на создание дрона-маячка для аварийных машин.

Американский производитель автомобилей Ford получил патент на создание аварийной системы для машин. В случае аварии она выпускает дрон, который может обозначить сломанную машину или дать сигнал о бедствии.

Согласно документам, дрон с яркой подсветкой будет вылетать из багажника автомобиля и зависать над ним.

Также дрон может лететь за аварийным автомобилем, указывая на его нестабильность.

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Традиционно в качестве аварийного сигнала для автомобилей используют мигание всеми указателями поворота. Также существуют системы, передающие сигнал в спасательные службы в случае аварийной ситуации.

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Автомобили, Ford, Беспилотник, Дрон, Аварийная система.
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